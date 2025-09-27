LOMBARDIA: VOLONTARI DEL ‘BANCO ALIMENTARE’ E ‘IL GIGANTE’ IN CAMPO PER UNA CASSETTA DI UVA BIANCA PER SOSTENERE CHI E’ IN DIFFICOLTA’

Fino al 1° ottobre l’iniziativa della Fondazione e del gruppo della Grande Distribuzione ‘Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2025 – Una cassetta di uva bianca per sostenere chi è in difficoltà. Con questo obiettivo, anche quest’anno, ha preso il via ‘Alimentiamo speranze’, l’iniziativa del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) a sostegno del ‘Banco Alimentare’ che, fino al 1° ottobre (salvo esaurimento scorte), consentirà di donare pasti alle famiglie più bisognose. Oggi, sabato 27 settembre, i volontari del Banco Alimentare hanno presenziato in diversi supermercati ‘Il Gigante’ per sostenere l’iniziativa ed informare i clienti.L’attività di vendita della cassetta d’uva contribuirà a supportare il rapporto esistente da oltre dieci anni tra ‘Banco Alimentare’ e il gruppo della Grande Distribuzione. Un progetto comune che assume un valore sempre più significativo, come testimoniano i dati del 2024 con oltre un milione di pasti* grazie a 555 tonnellate di eccedenze donate al ‘Banco Alimentare’.“Siamo certi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – che anche in questa edizione le generosità dei nostri clienti ci permetterà di raggiungere un risultato importante. Da parte nostra confermiamo il massimo impegno, con la consapevolezza che realtà aziendale come la nostra possano contribuire a sostenere famiglie in difficoltà”.

* 500 grammi di alimenti corrispondono a 1 pasto equivalente in base ai LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)

Redazione