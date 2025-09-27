(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 29 settembre, alle ore 16.30, a Palazzo Marino.
Il Programma dei lavori prevede la discussione della delibera di “Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ (…) a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A (…)”.
MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: LUNEDÌ RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA SU SAN SIRO
