PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI BUSCEMI A BERGAMO PER LA “GIORNATA NAZIONALE DEL SÌ ALLA DONAZIONE“

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2025 – Domani, domenica 28 settembre, alle ore 10 presso Sala consiliare di Palazzo Frizzoni, in piazza Giacomo Matteotti 27 a Bergamo, la Presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, parteciperà in rappresentanza dell’Amministrazione alla tavola rotonda in occasione della “Giornata nazionale del Sì alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule”, intervenendo sul ruolo dei Comuni nella raccolta delle adesioni alla donazione attraverso gli uffici anagrafe.
Redazione