Viabilità, grazie alla Lega oltre 22 milioni per riqualificare le strade della ex provincia di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2025 – “La Lega dimostra ancora una volta di saper mantenere le promesse e di portare risultati concreti al territorio. Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al lavoro del MIT, la Lombardia riceverà oltre 121 milioni di euro per la riqualificazione delle strade. Alla sola ex provincia di Milano sono destinati ben 22,3 milioni, una cifra che segna un investimento reale e tangibile per la sicurezza e la mobilità dei cittadini.” A dirlo è il segretario provinciale della Lega Ticino, Alessio Zanzottera, insieme al segretario provinciale della Lega Martesana, che proseguono: “Risorse vere che arrivano sui territori grazie alla determinazione della Lega al Governo. La Città metropolitana di Milano potrà così contare su interventi che miglioreranno la viabilità, renderanno le strade più sicure e risponderanno alle esigenze di chi ogni giorno vive e lavora spostandosi sulle strade lombarde. Ancora una volta il nostro movimento conferma di essere la forza politica capace di difendere e valorizzare il territorio”.

