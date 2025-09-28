Cesano Boscone. Reliquia del Santo Carlo Acutis nella Chiesa di San Giovanni Battista

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 28 settembre 2025 – Nel corso della Festa dell’Oratorio, nella giornata di oggi, nel corso della Santa Messa, la reliquia del Santo Carlo Acutis è stata portata nella chiesa di San Giovanni Battista ed è stata deposta nel tabernacolo. Si tratta di una ciocca di capelli appartenuta al Santo.

Canonizzato da Papa Leone XIV il 7 settembre scorso e riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come il “patrono di internet” per la sua volontà di annunciare il Vangelo attraverso le nuove tecnologie.

