Foto e Video. LECCO, MASSO SU CARREGGIATA SS36, BLOCCATA LA VICINA LINEA FERROVIARIA: IN CORSO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, TRENO EVACUATO

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 28 settembre Intervento dei vigili del fuoco in corso a Lecco lungo la Strada Statale 36, in direzione Nord, ad Abbadia Lariana per la caduta di massi sulla carreggiata, interessata anche la vicina linea ferroviaria che risulta interdetta. In corso evacuazione con l’autoscala degli oltre 150 passeggeri presenti nel convoglio ferroviario.
ore 17:10. Terminate le operazioni dei vigili del fuoco per l’evacuazione dei passeggeri bloccati in un convoglio ferroviario ad Abbadia Lariana per la caduta di massi lungo la ferrovia e sull’adiacente Strada Statale 36.
Per le operazioni sono state utilizzate due autoscale, in corso la messa in sicurezza dell’area.