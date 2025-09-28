LAKE SOUND PARK 2026: il primo nome in calendario è CLAUDIO BAGLIONI con il suo “GrandTour LA VITA È ADESSO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2025. Si conferma anche per il 2026, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il LAKE SOUND PARK, il festival organizzato da MyNina che ogni estate porta a Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (Como) il meglio della musica italiana e non solo.

Il LAKE SOUND PARK, che anno dopo anno ha consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani e che con la sua variegata e importante offerta musicale e culturale è ormai il fiore all’occhiello di Villa erba e della città di Cernobbio (diventati a tutti gli effetti un polo eventistico-culturale per gli appuntamenti dell’estate) parte anche quest’anno con un grande nome: CLAUDIO BAGLIONI.

CLAUDIO BAGLIONI porterà al LAKE SOUND PARK il suo “GrandTour LA VITA È ADESSO”, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”.

I biglietti per questa tappa del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, sono disponibili dalle ore 11.00 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” (tour prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.) segna un ritorno importante per Claudio Baglioni che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée del cantautore nei meravigliosi siti italiani outdoor.

Il percorso di questo tour seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva.

Luoghi come il Lago di Como, disseminati nella Penisola, diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

Così come il Grand Tour trasformava profondamente chi lo intraprendeva, anche questi concerti scriveranno pagine indelebili sia per l’Artista, che si racconterà con la sua musica sui palchi immersi nella meraviglia di questi luoghi, sia per chi vi parteciperà, condividendo quei momenti unici, capaci di unire le persone e di creare ricordi incancellabili.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

Telepass, per festeggiare la ricorrenza del suo 35° compleanno, si mette in viaggio insieme al “GrandTour LA VITA È ADESSO” ed è main partner del progetto live.

La straordinaria esperienza live del “GrandTour LA VITA È ADESSO” è il culmine delle iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e il leggendario 40° anniversario de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” che, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

SONY MUSIC ITALY ha proposto un progetto discografico unico, disponibile dal 6 giugno – in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos – un remake de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” (https://bio.to/lavitaeadesso) che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi.

Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 20 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma.

La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito “IL SOGNO È SEMPRE”, che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. La scelta di realizzare il pezzo con un’orchestra sinfonica – l’Orchestra Italiana del Cinema – e un coro lirico – il Coro Giuseppe Verdi – intende classicizzarlo in un inno all’ideale, alla speranza, all’avvenire, valorizzandone ulteriormente il significato e mantenendone viva la sua essenza.

Tracklist “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”

1) Un nuovo giorno o un giorno nuovo

2) L’amico e domani

3) Uomini persi

4) La vita è adesso

5) Tutto il calcio minuto per minuto

6) Andiamo a casa

7) Amori in corso

8) E adesso la pubblicità

9) Un treno per dove

10) Notte di note, note di notte

11) Il sogno è sempre

La cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal reporter, ritrattista, fotografo e art director di fama internazionale TONI THORIMBERT, che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

Questo lavoro discografico è affiancato dal cofanetto super deluxe “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” (https://www.edizionicurci.it/lvea), ideato e realizzato da EDIZIONI CURCI – in edizione limitata di mille copie numerate – disponibile dal 18 giugno negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi.

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di EMILIANO PONZI, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5×31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de “LA VITA È ADESSO” trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.

Ogni illustrazione è un invito a riscoprire lo spirito dell’album che, intercettando i sogni dell’Italia degli anni Ottanta, giunge ai nostri giorni con la stessa e intatta capacità di parlare ancora al cuore di tutti.

Un oggetto da collezione in edizione lusso, in cui le figurazioni di Emiliano Ponzi si accostano a frasi estratte dalle composizioni in un armonico flusso emotivo. La creazione di quadri istantanei che raccontano relazioni, sentimenti, gesti e fatti di vita quotidiana, in bilico tra desideri e ricordi.

Le tavole di Emiliano Ponzi sono presenti nell’impianto scenografico del “GrandTour LA VITA È ADESSO”.

Il cofanetto include inoltre la versione del doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album.

Impreziosisce il progetto editoriale una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.