Polizia di Stato e Polizia Locale di Monza svolgono controlli straordinari nel centro di Monza

Identificate 59 persone,controllati locali frequentati da minori, elevate sanzioni per uso di sostanza stupefacente tipo hashish

(mi-lorenteggio.com) Monza, 28 settembre 2025 – Nella serata di sabato 27 settembre le strade del centro storico sono state presidiate da personale della Questura di Monza e della Brianza e dalla Polizia Locale di Monza, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. In campo oltre gli equipaggi della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Monza, anche l’unita’ cinofila, il nucleo motociclisti e la polizia annonaria del Comando Polizia locale di Monza.

Il bilancio dell’operazione: 59 persone identificate, di cui 12 già note alle forze dell’ordine. Tre soggetti sono stati sanzionati per detenzione di modica quantità di hashish, mentre nei pressi del canale Villoresi gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 19 grammi della stessa sostanza a carico di ignoti.

Sotto la lente anche tre locali pubblici di via Bergamo, all’interno dei quali sono state controllate 32 persone: solo tre presentavano precedenti, uno per ciascun esercizio.

Le verifiche hanno interessato l’intera area del centro, con particolare attenzione a via Bergamo, via Longhi (dove sono stati fermati quattro giovani e trovata una piccola quantità di hashish), via Gramsci, piazza Artigianelli, via Magenta e la Stazione FS.

L’operazione rientra nel piano di controlli mirati predisposto per contrastare degrado e microcriminalità e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini nei luoghi della movida e nelle aree più frequentate del capoluogo brianzolo.