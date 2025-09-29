Abbiategrasso. Yamanba Donne Ribelli in Giappone _ Rossella Marangoni 5 ottobre

5 ottobre alle 10:30 presso Tutta Colpa di Ipazia (Vicolo Cortazza, 10 in Abbiategrasso)

presentazione del libro

Yamanba Donne Ribelli in Giappone (Mimesis) con Rossella Marangoni*

Nell’immaginario comune la figura della donna giapponese è ancora legata a quella della geisha. Eppure, nel corso della storia nipponica, le donne hanno dato prova di coraggio, resilienza e determinazione. Come la yamanba, la vecchia strega di montagna antropofaga, archetipo del male, sono state demonizzate, percepite come un Altro minaccioso. Ridotte al silenzio per secoli, hanno però ritrovato la voce ed elaborato strategie per sottrarsi al modello imposto di una femminilità sottomessa, docile, remissiva. Questo libro va alla scoperta degli indizi di ribellione e delle istanze di libertà nei comportamenti, nei miti, nella scrittura delle donne giapponesi che hanno fatto della loro mostruosità un gesto consapevole di rivolta: yamanba per sempre.