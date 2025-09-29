Alla Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera, 28, Milano, Vittorio Feltri presenta “Chi non legge è perduto”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025 – Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.30 presso la Sala Lettura della Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera, 28, Milano, Vittorio Feltri presenta “Chi non legge è perduto” (Mondadori). Saluti Angelo Crespi, Direttore Generale Pinacoteca di Brera – Biblioteca Nazionale Braidense – Palazzo Citterio. Intervengono Elvira Serra e Alfonso Signorini. Modera Melania Rizzoli.

Se c’è qualcosa in cui noi italiani eccelliamo, è l’arte di raccontarci. Dalle botteghe artigiane ai bar di provincia, abbiamo affinato uno sguardo acuto sul mondo proprio nei luoghi in cui è nato il nostro senso di comunità, trasformando l’esperienza quotidiana in parole, modi di dire, battute, pettegolezzi e riflessioni profonde.

Proprio da questa materia viva hanno attinto i nostri più grandi scrittori. È da qui che sono nati i capolavori della nostra tradizione letteraria, nutrita da un immaginario collettivo in cui cultura alta e popolare si incontrano e si mescolano. I libri di Manzoni, Verga, Pirandello e di molti altri autori «che a scuola avete odiato con tanta passione» sono il cemento che tiene insieme l’identità nazionale di un popolo spesso diviso e confuso. Questo libro nasce dal desiderio di riscoprire l’energia e la vitalità di opere che ci appaiono lontane e polverose, ma che in realtà parlano ancora con forza al nostro presente: capolavori capaci di influenzare il nostro modo di pensare, di raccontarci e persino di fare politica.

Con la sua penna caustica e spregiudicata, Vittorio Feltri mostra come questi testi siano una chiave per interpretare l’attualità, svelare le contraddizioni della politica e rileggere episodi della sua lunga carriera di giornalista, durante la quale ha avuto il privilegio di essere testimone diretto di alcuni tra i passaggi più significativi della storia italiana recente. Perché la letteratura, nell’epoca dei tweet e dei video di pochi secondi, resta uno degli strumenti più preziosi che abbiamo per coltivare e difendere il pensiero critico.

Redazione