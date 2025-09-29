ASIAGO HA SALUTATO IERI IL TRADIZIONALE PASSAGGIO DELLA TRANSUMANZA

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale di Asiago ai malghesi e agli agricoltori per mantenere viva questa importante tradizione

(mi-lorenteggio.com) Asiago, 29 settembre 2025 – Con il suggestivo passaggio delle mandrie verso le stalle di valle, si è conclusa anche quest’anno la stagione monticatoria sull’Altopiano di Asiago. Un momento simbolico e carico di significato che ha rappresentato non solo la fine di un ciclo agricolo, ma anche la continuità di una tradizione millenaria, fortemente radicata nell’identità culturale e territoriale di Asiago.

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Asiago, desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito a preservare la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni del nostro territorio – ha detto Nicola Rossi, consigliere delegato per le Malghe della Città di Asiago – “Un particolare riconoscimento va ai malghesi, che nonostante le difficoltà, hanno saputo mantenere viva la tradizione e i simboli delle malghe del nostro territorio”.

“Un grazie sentito va inoltre agli agricoltori, che con passione e dedizione hanno curato prati e pascoli del nostro comune, contribuendo a rendere Asiago e tutto l’Altopiano un luogo sempre più bello ed accogliente. Le sfide, per il comparto agricolo e pastorale non mancano, ma solo insieme, istituzioni, operatori del territorio e comunità, potremo affrontarle con determinazione, costruendo un futuro sostenibile e ricco di opportunità per il nostro Altopiano” conclude Rossi.

Redazione