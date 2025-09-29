ASSAGO OKTOBERFEST & STREET FOOD

(mi-lorenteggio.com) Assago, 29 settembre 2025 – Hello Eventi in collaborazione con il Comune di Assago organizza due

giorni di festa con musica, street food , gonfiabili e giostre!

In piazza municipio troverete animazione per bambini , caramelle e zucchero filato.

Sotto i portici street food con comoda area ristoro e live band tutte lesere, venerdì grande show TRIBUTO A VASCO ROSSI, sabato show dedicato al grande MAX PEZZALI, mentre domenica serata DANCE ANNI 90



BIRRA BIRRA

Musica live ogni sera con le migliori tribute band italiane:

Venerdì serata TRIBUTO VASCO ROSSI by BRIVIDO VASCO

Sabato TRIBUTO 883 by MONDO MAX Domenica dj set con musica DANCE

Orari di apertura stand: