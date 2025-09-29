Cesano Boscone in piazza con il progetto Spugna

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 settembre 2025 – Continua il tour di Città metropolitana Spugna nel territorio! Domani, martedì 30 settembre, l’appuntamento è a Cesano Boscone: dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31. (In caso di maltempo l’evento si terrà mercoledì 8 ottobre).
Per approfondire i progetti:
https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/Piani-Urbani-Integrati/Spugna/
https://www.puicmmspugna.it/
