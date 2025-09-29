DL Racing vince e si rilancia a Imola nell’Italiano GT Sprint

Il team milanese dà spettacolo nel penultimo round stagionale e ora si gioca tutto in GT Cup nel finale di Monza alla luce del primo successo stagionale di Locanto-Tagliapietra su Lamborghini e del doppio podio di Alessandri su Ferrari. Top-5 per Ianniello-Viglietti in Pro-Am, poi sfortunati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025. Con una splendida vittoria e due preziosissimi podi DL Racing convince a Imola e rilancia le proprie ambizioni nel Campionato Italiano GT Sprint dopo lo sfortunato appuntamento del Mugello. A Imola si disputava il penultimo round della stagione e ora il team milanese potrà giocarsi le proprie chance di titolo nell’ultimo atto in programma sulla pista di casa a Monza a fine ottobre, sia con la Lamborghini Huracan ST Evo2 affidata al patron Diego Locanto e a Nicola Tagliapietra, sia con la Ferrari 296 Challenge con Pierluigi Alessandri alla guida. Entrambe le vetture, che rappresentano al top la cosiddetta Motor Valley, sono gestite in partnership con Krypton Motorsport e proprio nella tappa emiliano-romagnola hanno centrato due risultati cruciali per la rincorsa al tricolore GT Cup Am.

Dopo la top-5 di gara 1 sabato, Locanto-Tagliapietra hanno prevalso al termine di una combattutissima gara 2, andando a conquistare in rimonta sulla “Lambo” una vittoria fondamentale che dal gradino più alto del podio li rilancia al secondo posto in campionato a soli 2 punti dalla leadership. Per l’imprenditore, team principal e pilota siciliano e per il gentleman driver padovano quello di Imola è anche il primo successo stagionale. Ottime notizie arrivano anche dalle performance di Alessandri. Il pilota romagnolo è tornato sul podio con la Ferrari, celebrandolo in entrambe le corse disputate nel weekend grazie alla conquista di un terzo e un secondo posto che, a sua volta, gli permettono di recuperare terreno e riportarsi al terzo posto della graduatoria a 4 punti dalla vetta, appena dietro ai compagni di squadra.

Per il team, tanta sfortuna, invece, in classe Pro-Am con il giovane equipaggio formato da Riccardo Ianniello e Vittorio Viglietti. Impegnati sulla seconda Lamborghini del team, i due talenti del vivaio DL Racing restano matematicamente in corsa per il titolo italiano, ma ora sono costretti a inseguire dal quarto posto della classifica staccati di 9 punti: dopo la comunque positiva top-5 ottenuta in gara 1, infatti, a Imola un contatto con un’altra vettura li ha costretti a un pesante stop in gara 2 mentre si giocavano le posizioni di vertice e nella quale sono poi stati classificati decimi. A Monza l’obiettivo sarà anche quello di centrare un’importante rivincita sportiva.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara nel post-Imola: “Ci spiace davvero tanto per i nostri giovani, impegnati in una bella gara terminata non certo per colpe loro prima del previsto e che ora complica la loro stagione, anche se sono sicuro che sia loro sia la squadra daranno il meglio nella decisiva finalissima. Per quanto ci riguarda anche personalmente, invece, in classe Am abbiamo ottenuto una splendida doppietta che significa davvero tanto per tutti. La gioia è letteralmente esplosa e ora ci giocheremo il campionato addirittura con due vetture diverse. Non avremmo potuto sperare di meglio e diamo appuntamento sulla pista di casa a Monza a fine ottobre”.

Campionato Italiano GT Sprint 2025: 25/5: Vallelunga; 13/7: Mugello; 28/9: Imola; 26/10 Monza.

Alessandri secondo e Locanto e Tagliapietra vincitori sul podio di gara 2 a Imola

