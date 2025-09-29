GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, lunedì 29 settembre.

ANNULLATO APPUNTAMENTO DI OGGI A COMO IN PREFETTURA CON ASSESSORI COMAZZI E LA RUSSA. La riunione prevista oggi in prefettura a Como alla quale avrebbero partecipato gli assessore regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) è annullata.

———–

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORI MAIONE E LUCENTE A ‘E_MOB 2025’

Gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima, ore 10) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile, ore 14) partecipano, a Milano, a ‘E_Mob 2025 – 9° Conferenza nazionale della mobilità elettrica’.

– dalle ore 9.45, Palazzo Lombardia (via Melchiorre Gioia, 37 – Milano), ingresso N4, primo piano, sala Biagi.

———–

BERGAMO, ASSESSORE TERZI A CELEBRAZIONE SANTO PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO

L’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, partecipa a Bergamo alla celebrazione eucaristica di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

– ore 10, Cattedrale di Sant’Alessandro Martire (piazza Duomo – Bergamo).

———–

ERBA/CO, ASSESSORE FERMI A PRESENTAZIONE STUDIO STRATEGICO TERRITORIALE ‘IL FUTURO DELL’AREA DEL LARIO’

L’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa, a Erba (Como) alla presentazione studio strategico territoriale ‘Il futuro dell’area del Lario’

– ore 10.30, Lariofiere (viale Resegone – Erba/CO).

———–

MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A CONVEGNO ’25 ANNI DI AUTONOMIA SCOLASTICA’

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene nella sede Anci (Associazione nazionale comuni italiani) al convegno ’25 anni di autonomia scolastica’.

– ore 11.30, Sede Anci (via Rovello, 2 – Milano).

———–

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE PROTOCOLLO CON LEGA NAVALE ITALIANA

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene a Palazzo Lombardia alla presentazione del Protocollo d’intesa con la Lega navale italiana.

– ore 14, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), sala Stampa.

———–

MEDIGLIA/MI, ASSESSORE BEDUSCHI A ‘OPEN DAY COMBI MAIS 2025’

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa, a Robbiano di Mediglia (Milano), all”Open day Combi Mais 2025′.

– ore 15.30, società agricola Folli (via A. Grandi, 1 – Robbiano di Mediglia/MI).

———–

MILANO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A CONVEGNO ‘SPORT COME FORMA DI PREVENZIONE E BENESSERE’

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene a Milano al convegno ‘Lo sport come forma di prevenzione e benessere contro il cancro’.

– ore 18, Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51 – Milano), sala Castiglioni.

