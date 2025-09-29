La Camera di commercio è tra i promotori della nona edizione di Emob inaugurata questa mattina in Regione Lombardia. 

Tra le iniziative: ciclologistica, sicurezza stradale, bike corner, mobilità sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è tra i promotori della nona edizione di Emob, la Conferenza nazionale della Mobilità Elettrica che si tiene a Milano dal 29 settembre al 1° ottobre, inaugurata questa mattina in Regione Lombardia, partecipa all’iniziativa con attività legate al mondo della bike economy e della mobilità sostenibile:

In programma:

Corso di ciclologistica (lunedì 29 e martedì 30 settembre): un corso gratuito per imprese e aspiranti imprenditori: due giornate di teoria e pratica sulla logistica urbana a basse emissioni, tra cargo bike, sostenibilità e innovazione. Informazioni .

(lunedì 29 e martedì 30 settembre): un corso gratuito per imprese e aspiranti imprenditori: due giornate di teoria e pratica sulla logistica urbana a basse emissioni, tra cargo bike, sostenibilità e innovazione. . “FacilitAmbiente: pianificare la mobilità sostenibile con la facilitazione” (martedì 30 settembre): un seminario per amministratori locali e stakeholder sulla pianificazione partecipata della mobilità urbana, organizzato insieme alla Camera Arbitrale di Milano. Informazioni e iscrizioni al link .

(martedì 30 settembre): un seminario per amministratori locali e stakeholder sulla pianificazione partecipata della mobilità urbana, organizzato insieme alla Camera Arbitrale di Milano. Informazioni e iscrizioni al Workshop “Pedala Sicuro” (mercoledì 1° ottobre): sicurezza stradale, educazione alla mobilità e cura della bici in un evento aperto a tutti, con laboratori e attività esperienziali. Iscrizioni .

(mercoledì 1° ottobre): sicurezza stradale, educazione alla mobilità e cura della bici in un evento aperto a tutti, con laboratori e attività esperienziali. . Bike Corner per tutta la durata dell’evento: uno spazio dedicato alle imprese del territorio che hanno sviluppato soluzioni innovative per la ciclologistica e la sicurezza. Progetti co-finanziati dalle Call for Solutions della Camera di commercio.

Ha dichiarato Andrea Dellabianca, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“La Camera di commercio è impegnata da tempo nel sostenere la doppia transizione, ecologica e digitale, attraverso tre direttrici strategiche: la formazione del capitale umano, gli incentivi e i bandi a favore delle imprese per realizzare nuovi modelli di mobilità urbana, e il sostegno all’innovazione e alla crescita di start-up e spin-off universitari. Tra le iniziative concrete già realizzate, vorrei citare in particolare la creazione della prima Scuola pubblica in Italia dedicata alla Bike Economy, per la formazione dei profili professionali più richiesti nel settore che, grazie alla sinergia con Formaper, dal 2023 ha già formato 400 persone, di cui circa un terzo già inserite nel mondo del lavoro.

Puntare sul capitale umano è importante perché la mobilità sostenibile non è solo una sfida tecnica, ma anche una scelta culturale e una responsabilità verso l’ambiente, le generazioni future e la qualità della vita nelle nostre città”.

Bike Economy: è l’hub della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per far crescere l’economia della bicicletta ad ampio raggio (dal turismo alla produzione, dai servizi alla logistica), tramite formazione a imprese e professionisti del settore, incentivi e servizi per innovazione e internazionalizzazione.

Per saperne di più: https://www.milomb.camcom.it/bike-economy e https://emob-italia.it/.