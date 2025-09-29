LAGO DI COMO: MORELLI, OLTRE  28,5 MLN DI EURO PER INTERVENTI MIRATI

(mi-lorenteggio.com) Roma 29 sett. – “Oltre 28,5 milioni di euro investiti sul Lago di Como per interventi mirati e ben distribuiti: dalla riqualificazione del cantiere di Dervio, per cui sono previsti 6 milioni di euro, alla ristrutturazione dei pontili traghetto di Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Varenna, con 10 milioni stanziati grazie alla collaborazione con Regione Lombardia. E ancora, la costruzione di una nuova motonave ibrida da 250 posti, che sarà pronta entro dicembre, con un investimento di 6,4 milioni di euro, e l’acquisto di nuovi motori e tecnologie per migliorare la flotta”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli intervenendo all’inaugurazione della nuova motonave ibrida Ambrosiana oggi sul lago di Como.

Una motonave che “rappresenta un passo deciso verso un modello di mobilità pubblica integrata – spiega il senatore – ecologica e moderna capace di trasportare 350 passeggeri, dotata di spazi accessibili per persone a mobilità ridotta, postazioni per biciclette elettriche e un sistema che le consente di navigare in modalità full-electric per oltre un’ora, riducendo drasticamente le emissioni”.

Ma – sottolinea – “questa nave è parte integrante di un disegno più ampio, di un Piano Industriale 2025–2029 del Governo che prevede oltre 110 milioni di euro di investimenti entro il 2034, 7,3 milioni destinati all’innovazione digitale, un rafforzamento dell’organico fino a 759 unità, e previsioni economiche solide, con utili annui stimati superiori a 3 milioni di euro fino al 2035”.

Infine, un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti della Navigazione Laghi “senza i quali tutto questo.

Redazione