L’Assessore Comazzi (Regione Lombardia) alla presentazione del Manifesto per una cultura della responsabilità nella relazione col cane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025 – Ripensare a un modello di società più sicura e responsabile nella conduzione dei cani in ambito pubblico e rispondere alla sfida collettiva delle crescenti aggressioni cinofile, puntando sulla prevenzione e il rispetto consapevole dei bisogni tanto dei compagni umani quanto degli amici a quattro zampe.

Questo il duplice obiettivo a cui ambisce il Manifesto per una cultura della responsabilità nella relazione col cane, messo a punto da Angelo Vaira, Educatore cinofilo, fondatore della Scuola cinofila ThinkDog e dell’approccio Cognitivo Relazionale al cane, ideatore delle Classi di Socializzazione®, divulgatore ed esperto in etologia e scienze cognitive animali.

Articolato in cinque pilastri fondamentali legati all’educazione, Sicurezza, Ascolto, Cura, Rispetto e Crescita comune, il Manifesto rappresenta un passo in avanti lungo l’iter di istituzione della Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane nell’ambito della quale ThinkDog intende ricoprire il ruolo di aprifila. Si inserisce in perfetta continuità con il Protocollo Sicurezza, primo step di formazione volto a certificare la reale capacità di gestione dei conduttori, brevettato nel mese di aprile con un corso nel quale si sono formati oltre 170 Educatori e Istruttori Cinofili ThinkDog già attivi in tutta Italia.

Nella mattinata del prossimo martedì 30 settembre alle ore 10:30, lo Spazio Open di Milano ospiterà il dialogo tra l’Educatore cinofilo Angelo Vaira; Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e ai Sistemi Verdi in Regione Lombardia; Paola Fossati, Garante per la tutela degli animali del Comune di Milano; Sara Turetta, Presidente Fondazione Save the Dogs and other Animals, organizzazione internazionale impegnata nella protezione degli animali d’affezione nei contesti più fragili; Stefania Traini, Presidente e Socio Fondatore dell’Associazione Pet Levrieri ETS, unica associazione italiana parte del movimento globale contro le corse e la caccia con i levrieri.

“Se da un lato, il rapporto con i cani segna eventi commoventi della nostra quotidianità, da un altro, sono sempre più frequenti i casi di aggressione mortale. Proprio a partire da questi episodi, io e tutti i professionisti della rete ThinkDog abbiamo avvertito l’urgenza di promuovere una Cultura della responsabilità nella relazione col cane. Nasce proprio con questa ambizione la progettazione del Manifesto: una doppia responsabilità verso la sicurezza e il benessere dei cittadini e degli stessi compagni a quattro zampe” – anticipa Angelo Vaira.