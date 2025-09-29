LEGO ITALIA E LILT INSIEME PER I PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI,

UN’ALLEANZA COSTRUITA MATTONCINO DOPO MATTONCINO

CHE TORNA ALLA PIGIAMA RUN 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025 – La corsa più “buona” che ci sia è tornata. LEGO Italia e LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) uniscono ancora le forze per una collaborazione unica all’insegna della solidarietà, dell’immaginazione e di un messaggio fondamentale: non bisogna mai smettere di giocare. Una partnership nata nel 2023 e cresciuta mattoncino dopo mattoncino, che ha dato vita a numerose iniziative a favore dei piccoli pazienti oncologici.

L’impegno si rinnova anche quest’anno con la partecipazione di LEGO Italia alla Pigiama Run, la corsa solidale organizzata da LILT in oltre 36 città italiane per sostenere i bambini malati di tumore. Da Aosta a Cagliari, il 26 settembre centinaia di persone hanno corso e camminato rigorosamente in pigiama, proprio come i bimbi in ospedale, per raccogliere fondi che finanzieranno cure, ricerca e assistenza per gli oltre 2.000 bambini e adolescenti che ogni anno, in Italia, affrontano questo percorso. Nelle bag per la gara, tutti i partecipanti hanno trovato anche uno speciale gift firmato dal brand danese.

A Milano, la Pigiama Run si terrà venerdì 3 ottobre 2025. Ai Giardini Indro Montanelli, ci sarà anche una speciale area gioco LEGO, dove i piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla fantasia e divertirsi insieme alle proprie famiglie con i mattoncini.

La presenza di LEGO Italia alla Pigiama Run rappresenta solo una delle tante tappe di una collaborazione costruita nel tempo. Dal 2023 infatti, grazie al supporto di volontari del team LEGO Italia, sono state organizzate diverse giornate di gioco presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: incontri speciali durante i quali i piccoli pazienti ricoverati o in day hospital hanno potuto ritrovare un momento di gioia e spensieratezza con i mattoncini LEGO.

I set LEGO hanno colorato anche gli ambulatori e i reparti pediatrici dell’Istituto, nonché le Case del Cuore di LILT, appartamenti vicino all’ospedale dove vengono ospitate le famiglie dei bambini in cura.

Nel 2024, LEGO Italia ha incluso la donazione di set per i piccoli pazienti all’interno di Build to Give: una campagna natalizia in cui ogni costruzione realizzata e condivisa sui social equivale a un set donato, portando così il gioco nelle mani di chi ne ha più bisogno. L’iniziativa verrà rinnovata anche quest’anno, permettendo a LEGO Italia di donare migliaia di set a LILT.

Marco Capone, General Manager di LEGO Italia, commenta: “Crediamo fortemente nel potere del gioco come strumento in grado di ispirare, connettere ed emozionare. Vedere i sorrisi dei bambini durante le attività con LILT ci ricorda ogni giorno perché facciamo quello che facciamo. La Pigiama Run è un’occasione unica per stare accanto a chi ne ha più bisogno, in modo semplice ma profondamente significativo”.

Serena Aquili, Senior Brand Manager di LEGO Italia, aggiunge: “Questa collaborazione è per me motivo di grande orgoglio. È nata da un desiderio sincero di restituire, con i mattoncini LEGO, un po’ di serenità e normalità a bambini che stanno affrontando momenti difficili. Ogni costruzione, ogni sorriso, ogni gesto conta e sapere che LEGO Italia può fare la differenza, anche piccola, è qualcosa che mi emoziona profondamente”.

Conclude Luisa Bruzzolo, direttrice generale di LILT Milano: “La relazione tra LILT e LEGO Italia si basa su una visione comune: entrambi crediamo che il divertimento e la leggerezza siano importanti, anche nella situazione più drammatica, come quella di un bambino malato di tumore. Questo abbinamento esprime bene la duplice anima della Pigiama Run: una coinvolgente e gioiosa festa della solidarietà e, al tempo stesso, un supporto tangibile per i bambini e le loro famiglie che affrontano una patologia oncologica”.

Attraverso questa collaborazione, LEGO Italia e LILT dimostrano come il potere del gioco possa affiancare la medicina nel percorso di cura, regalando istanti di gioia e normalità anche nei periodi più difficili. La partecipazione alla Pigiama Run 2025 rappresenta un’occasione per coinvolgere le famiglie, i volontari e i sostenitori in un grande gesto collettivo, divertente e solidale.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per iscriversi alla corsa: www.pigiamarun.it.

Gruppo LEGO

La missione del Gruppo LEGO è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco. Il LEGO System in Play, con le sue fondamenta nei mattoncini LEGO, permette ai bambini e agli appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa riescano a immaginare. Il Gruppo LEGO è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen e il suo nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano “Gioca bene”. Oggi il Gruppo LEGO rimane un’azienda a conduzione familiare con sede a Billund. Tuttavia, i suoi prodotti sono venduti in oltre 130 Paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare: www.LEGO.com.

