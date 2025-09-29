MARCIA  2025 (foto)

(mi-lorenteggio.com) Cesano Bosconem 29 settembre 2025. Da pochi giorni, il 20 settembre, nell’ambito della festa patronale di Cesano Boscone si è conclusa la sesta marcia “Tante gambe un solo contro la violenza” che ha sfiorato le 600 adesioni!!!

Uomini e donne di tutte le età e in prima fila pronti a scattare bambine e bambini, seguiti da fratelli e sorelle delle scuole superiori Vico e Falcone Righi.Ci auguriamo che anche grazie a iniziative come questa possa farsi strada la cultura del rispetto e possano crescere uomini nuovi.

Tante persone e tante associazioni lavorano nei mesi precedenti per organizzare al meglio e per cercare gli sponsor

Grazie alle associazioni Ventunesimo Donna di Corsico, a Demetra Donna di Trezzano.

Alle aziende Decathlon, Zini, Tango e Madaffari

Alle scuole Liceo Vico e all’Istituto Falcone Righi.

Alla Pastorale giovanile

Alla Polizia locale

Al musicista Gigi Cifarelli

Ora consegneremo il ricavato alla Fondazione Giulia Cecchettin che lo investirà in azioni educative di prevenzione della violenza.

Circolo Donne Sibilla Aleramo