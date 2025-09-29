Milano, oggi si celebra San Michele Arcangelo Santo Patrono della Polizia di Stato e il Giubileo Diocesano dell’Anno Santo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025 – Oggi 29 settembre, la Polizia di Stato festeggia il suo Patrono, San Michele Arcangelo. Vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità e impegno, da ogni singolo operatore.

In occasione della ricorrenza, quest’anno è stato celebrato anche il Giubileo Diocesano dell’Anno Santo e questa mattina alle ore 10 è stata celebrata la Santa Messa presso la Basilica di Sant’Ambrogio officiata da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, e dal cappellano della Polizia di Stato don Gianluca Bernardini.

Data la particolarità della ricorrenza di quest’anno, tutte le Autorità, i poliziotti e le persone presenti si sono radunati prima nel quadriportico, davanti al portone principale della Basilica, dove si sono svolti i primi momenti di liturgia per poi fare ingresso in processione all’interno della Chiesa.

Nel pomeriggio il Family Day, evento connesso alla ricorrenza, che, presso la sede del III Reparto Mobile in via Cagni, dalle ore 15 alle ore 18 vedrà le famiglie dei poliziotti partecipare all’esposizione dei mezzi e alla presenza delle donne e uomini della Polizia di Stato in servizio a Milano, per un motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.

Redazione