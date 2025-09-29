Ottant’anni di attività, Ferrario Bomboniere premiata alla Scala

Prestigioso riconoscimento alla storica impresa di Ceriano Laghetto

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 settembre 2025. La Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, ha conferito il Premio Impresa Lavoro a Ferrario Bomboniere di Ceriano Laghetto, con la consegna avvenuta domenica nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano.

Si tratta di un premio giunto alla 91esima edizione, istituito nel 1929 dall’allora Consiglio provinciale dell’Economia di Milano per sostenere e valorizzare la cultura di impresa, la fedeltà e la correttezza professionale. E’ un riconoscimento che va a premiare i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, contraddistintisi per correttezza professionale e imprenditoriale e la pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socio-economico dei tre territori.

Ferrario Bomboniere è un’attività di famiglia presente a Ceriano Laghetto fin dal 1945 con il forno del pane di Francesco Ferrario, nel cortile di via Roma, a pochi metri dall’attuale negozio che fu invece avviato da Gaetano, figlio di Francesco, insieme alla moglie Franca. Dopo avere iniziato come rappresentante di dolciumi, Gaetano decise di avviare la produzione di confetti nel suo laboratorio di Ceriano e di dare vita all’impresa che negli anni è diventata un punto di riferimento imprescindibile per le cerimonie, apprezzata da molti clienti anche da fuori paese. Accanto a Gaetano e Franca col tempo sono entrati nell’impresa famigliare i figli Clemente, specializzato nei confetti, Franco, addetto alla tipografia che si occupava della stampa delle partecipazioni per le cerimonie. Con il passare degli anni sono state poi le figlie Giovanna e Clara con il cognato Andrea, marito della quinta sorella Maria Lina a raccogliere l’eredità di famiglia continuando a portare avanti con entusiasmo la tradizione.

A loro si aggiungono le dipendenti che da anni con grande professionalità e competenza sanno guidare i clienti nelle scelte più delicate per organizzare al meglio le cerimonie che segnano i passaggi più significativi della vita. L’attività nel corso degli anni ha saputo ampliarsi e adattarsi alle nuove esigenze del mercato, specializzandosi con liste nozze, casalinghi e anche una cantina di vini e distillati.

“Se siamo da così tanti anni nel settore è anche merito di tutti i nostri clienti che, rivoltisi a noi e rimasti molto soddisfatti, hanno poi consigliato la ditta Ferrario ai loro amici futuri sposi, a chi cerca bomboniere per il battesimo dei figli, la comunione, la cresima e altre ricorrenze” -raccontano i titolari della storica impresa. Dopo la consegna del premio a Milano, il Sindaco Massimiliano Occa e l’Assessore alle attività produttive Davide Mella hanno incontrato i titolari di Ferrario Bomboniere per congratularsi con loro. “Il prestigioso e meritato riconoscimento interprovinciale, che si aggiunge ad altri riconoscimenti raccolti in passato, portano onore anche al nostro paese, dove questa impresa è nata e cresciuta in questi 80 anni” – ha commentato il Sindaco Occa. “Vogliamo ringraziare la famiglia Ferrario per l’esempio dell’impegno intergenerazionale e per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la comunità di Ceriano Laghetto”.

Redazione