PIAZZE APERTE. MUNICIPIO 8, DOMANI L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRADA SCOLASTICA IN VIA MAGGIANICO

(mi-lorenteggio.co) Milano, 29 settembre 2025 – Domani, martedì 30 settembre, alle ore 16.15, l’assessora al Piano Quartieri e Partecipazione, Gaia Romani, e la Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, inaugureranno la nuova strada scolastica in via Maggianico, quartiere Villapizzone, nell’ambito dell’avviso pubblico “Piazze aperte per ogni scuola”.

La pedonalizzazione di via Maggianico ha consentito la messa in sicurezza degli ingressi alle scuole d’infanzia di via Brivio e Cretese, ma anche dei percorsi sia a piedi sia in bici all’interno del quartiere, con nuovi 1.475 metri quadri di spazio pedonale e arredi, quali 17 panchine, 35 stalli per le bicilette, 2 tavoli da ping pong e 4 piante in vaso.

Redazione