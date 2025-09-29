“Scardina Boxing night”, sabato 4 ottobre Rozzano celebra il ritorno di Daniele Scardina

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 settembre 2025 – “Scardina Boxing night”, sabato 4 ottobre. La città celebra il ritorno di Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto.

Alle ore 19, piazza G. Foglia si trasformerà in un vero e proprio ring a cielo aperto per la “Scardina Boxing Night”, una serata organizzata dall’ASD Scardina Team con il patrocinio del Comune.

Fino alle ore 23 sono in programma incontri di boxe olimpica, special guest, musica dal vivo, un’area food adatta a tutte le età, intrattenimento e spazi dedicati a giovani e appassionati.

Un’occasione unica per conoscere il mondo del pugilato e vedere da vicino il talento e la determinazione di chi vive la boxe con passione e professionalità.

Redazione