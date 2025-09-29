Si riunisce il Consiglio metropolitano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025. Il Consiglio metropolitano è convocato, nell’aula consiliare della Città metropolitana di Milano (via Vivaio n. 1, Milano), martedì 30 settembre 2025 alle ore 14 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco.
2. Approvazione verbali di adunanze consiliari.
3. Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Città metropolitana di Milano per l’esercizio 2024, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.
4. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000. 5. Modifiche allo Statuto della Fondazione Pier Lombardo.
6. Approvazione del nuovo Regolamento delle attività connesse all’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnante ed istruttore di autoscuola e delle attività della Commissione d’esame.
7. Mozione presentata dalla Consigliera Cocucci e dai Consiglieri Segala e Variato, per chiedere l’istituzione del Garante dei diritti degli anziani.
La seduta sarà trasmessa anche in streaming.
