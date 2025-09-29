Si riunisce il Consiglio metropolitano

Di
Redazione
-
0
37

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2025. Il Consiglio metropolitano è convocato, nell’aula consiliare della Città metropolitana di Milano (via Vivaio n. 1, Milano), martedì 30 settembre 2025 alle ore 14 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Sindaco.

 2. Approvazione verbali di adunanze consiliari. 

3. Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Città metropolitana di Milano per l’esercizio 2024, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

4. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000. 5. Modifiche allo Statuto della Fondazione Pier Lombardo.

 6. Approvazione del nuovo Regolamento delle attività connesse all’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnante ed istruttore di autoscuola e delle attività della Commissione d’esame.

 7. Mozione presentata dalla Consigliera Cocucci e dai Consiglieri Segala e Variato, per chiedere l’istituzione del Garante dei diritti degli anziani.

La seduta sarà trasmessa anche in streaming.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui