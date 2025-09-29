Soccorsi pilota precipitato col parapendio e sessantenne ribaltatosi col il quad

(mi-lorenteggio.com) Trento, 29 settembre 0225 – Lunedì 29 settembre 2025 – Un pilota di parapendio settantaduenne, residente ad Isera, è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dopo essere rimasto appeso alla propria vela, fra rocce ed alberi, nella parete inferiore del Monte Biaena (Mori). L’uomo era in compagnia di un altro pilota che, non avendolo visto atterrare, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 14. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione a Ronzo, il Località Pra del Lac, dove il velivolo ha provveduto a sbarcare l’equipe sanitaria e caricare invece a bordo uno dei soccorritori di Stazione, prima di dirigersi sul target. Individuata la vela, il tecnico di elisoccorso e il soccorritore sono stati verricellati a monte della stessa, per evitare che i flussi d’aria dell’elicottero aggravassero la situazione. L’uomo, che risultava illeso, è stato dunque raggiunto e ancorato, mentre altri due soccorritori della Stazione Vallagarina venivano elitrasportati sul posto per provvedere al recupero della vela. L’uomo è stato dunque recuperato tramite verricello insieme al tecnico di elisoccorso ed elitrasportato a Ronzo, mentre i tre soccorritori sono stati raggiunti via terra da un mezzo dei Vigili del Fuoco, con il quale sono a loro volta rientrati.

Nella tarda mattinata è stato invece soccorso un uomo di sessant’anni, residente a Bolzano e ribaltatosi con il proprio quad nei boschi di Canal San Bovo, in località Coldosè di Fuori, ad una quota di 1.800 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.20 da parte di un astante che aveva assistito all’incidente. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati verricellati sul posto, dove l’uomo è stato immobilizzato su asse spinale ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

