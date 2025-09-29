Un autunno ricco di eventi per tutti

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese nel mese di ottobre si terranno tanti eventi per celebrare l’autunno. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cusago e Ozzero.

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 29 settembre 2025. Ad Albairate, dal 04 al 17 ottobre 2025, nella biblioteca civica “Lino Germani”, in via Cesare Battisti, si potrà visitare la mostra “L’enogastronomia negli ex libris di tutto il mondo”. Sabato 11 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00, nell’ambito del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”, in programma nella Corte Salcano, sempre in via Cesare Battisti visite guidate al Museo Agricolo “Angelo Masperi”, all’orto Botanico e alla Sala dell’altare. Nella sala di ingresso del Palazzo comunale alle ore 16.00 in programma la “Merenda Contadina”, con assaggi di prodotti locali offerti dall’Amministrazione comunale. Domenica 12 ottobre, dalle ore 15.00 alle 18.00, visite guidate al Museo Agricolo e all’orto botanico, dove dalle ore 15.00 alle 17.00, si svolgerà anche una manifestazione sportiva di twirling e pilates con attività per adulti e bambini, esibizioni e dimostrazioni. Sempre in Corte Salcano, dalle ore 17.00 alle 18.00, non più di 30 bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo basato sul riutilizzo artistico di fiori e piante.

A Bernate Ticino, sabato 11 ottobre 2025, nell’ambito del programma del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”, con partenza alle ore 14.30 dal parco della Canonica, si terrà il “Girobimbi”, un percorso in bicicletta per famiglie. Domenica 12 ottobre, in programma in via IV Novembre (Casate) il “Mercatino d’Autunno” e alle ore 16.00 il laboratorio e spettacolo “Gira Giramondo” (per bambini).

A Castano Primo, dal 02 al 05 ottobre 2025, nella tensostruttura di via Mantegna, si terrà ad ingresso gratuito l’Oktoberfest Castano con food, birra e musica dal vivo ogni sera alle ore 21.00 (giovedì 02 ottobre omaggio a Vasco Rossi; venerdì 03 ottobre omaggio a Gianna Nannini, sabato 04 ottobre omaggio a Ligabue e domenica 05 ottobre omaggio ai Queen). Sabato 11 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00, nell’ambito del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”, appuntamento con “I Tesori di Castano Primo”, per visitare e scoprire Villa Rusconi e il Museo Civico (evento che si ripeterà domenica 12 ottobre). E alle ore 16.00, nel parco Nord di Villa Rusconi, si terrà l’evento “Canto degli Alberi”, laboratorio sensoriale e di movimento creativo. Domenica 12 ottobre in Villa Rusconi alle ore 20.30 seguirà “E vissi d’acqua”, uno spettacolo teatrale immersivo. Un cammino simbolico, che unisce danza, musica, parole, emozioni e leggende.

A Corbetta, sabato 04 ottobre 2025 alle ore 20.00, nell’ambito del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”, in programma la “Festa delle Vetrine”, un appuntamento atteso dalla cittadinanza che trasforma le strade in un vivace palcoscenico di incontri, musica e allegria. Domenica 5 ottobre: dalle ore 9.00 alle 19.00, in piazza del Popolo, si svolgerà la “Festa d’Autunno”, con “Mercatino degli Insubri”; dalle ore 15.00 alle 19.00, sempre in piazza del Popolo, si terrà l’evento “Scienza in Piazza”, laboratorio per bambini legati agli esperimenti scientifici; dalle ore 14.30, con partenza da Villa Pagani e arrivo nel parco di Villa Ferrario, si potrà partecipare al “Tour del Patrimonio”, un tour storico – artistico di 3 km.

A Cuggiono, sabato 04 ottobre 2025 alle ore 21.00, nella Sala del Porticato di Villa Annoni, piazza XXV Aprile, nell’ambito della rassegna letteraria “Il rosso e il giallo”, interverrà l’autrice Alice Basso con “Le 27 sveglie di Atena Ferraris”. Domenica 05 ottobre dalle ore 14.30 alle 17.30, sempre in Villa, si potrà partecipare all’evento di degustazione gratuita “Panettoni in arrivo…” con i maestri pasticceri che parteciperanno ad una manifestazione di fine novembre. Domenica 19 ottobre alle ore 16.00, nel Chiostro di Villa Annoni, si terrà un concerto a cura degli orchestrali Anpi del Teatro alla Scala di Milano e Anpi sezione Inveruno-Cuggiono. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, infine, in Villa appuntamento con “Artigiani del Gusto”, mostra mercato di prodotti enogastronomici regionali, street food.

A Cusago, sabato 11 ottobre 2025, nell’ambito degli appuntamenti del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”, in programma dalle ore 10.00 la “Festa dell’Agricoltura”; dalle ore 10.00 alle 12.00, nelle vie del centro storico, si terrà un laboratorio per bambini e famiglie dai 9 ai 12 anni, previa prenotazione a info@prolococusago.org; alle ore 17.30 in Corte Madonnina si svolgerà il concerto di Michele Fenati “I poeti della canzone italiana”. Domenica 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.00, in piazza Castello, ci sarà il “Mercatino dell’Antiquariato”, oltre all’esposizione di mezzi agricoli, birdwatching e mostre fotografiche (di Carlo Cinti in Corte Madonnina e di Riccardo Trevisan in Sala consiliare). Dalle ore 15.00 alle 17.00, nell’area verde davanti al castello, i bambini potranno partecipare a un laboratorio che prevede realizzazione e volo guidato di aquiloni.

A Ozzero, sabato 04 ottobre 2025, nell’ambito del Festival d’Autunno “Tra Navigli e Ticino”: dalle ore 14.00 alle 18.00 con partenza dal parco Luigi Cagnola si potrà partecipare al “Girobimbi”, percorso in bicicletta per famiglie; dalle ore 17.00 nel parco Cereda si terrà lo spettacolo per bambini con la compagnia Teatro dei Navigli “La Sirenetta”.

