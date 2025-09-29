Una domenica alla scoperta dell’ex ospedale Umberto I e del complesso di San Gerardino

L’iniziativa rientra nella Quarta giornata nazionale

degli Ospedali storici d’Italia e di Ville Aperte

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 settembre 2025 – Domenica 5 ottobre sarà celebrata in tutta Italia la 4a Giornata

Nazionale degli Ospedali Storici italiani. Tutti gli Ospedali della rete ACOSI, l’Associazione

Culturale Ospedali Storici Italiani, apriranno al pubblico i propri spazi monumentali offrendo

ai visitatori visite guidate e concerti gratuiti. Tra questi anche la Fondazione IRCCS San

Gerardo dei Tintori di Monza, forte dei suoi oltre 850 anni di storia, con l’Ospedale Vecchio

ex Umberto I di via Solferino 16.

Lo scopo della giornata è la valorizzazione del patrimonio ospedaliero nazionale e la

divulgazione delle storie degli istituti di cura. La finalità è quindi quella di stabilire e

raccontare i rapporti tra Ospedale e Comunità, nella storia, nel presente e nella

progettazione futura.

L’iniziativa del 2025 ha come tema “La memoria spirituale degli Ospedali storici”.

A Monza, nella sede di via Solferino, il programma prevede alle ore 15 l’intervento del prof.

Michele Riva, docente di Storia della Medicina presso l’Università degli Studi di Milano

Bicocca. La sua conferenza, dal titolo “La memoria spirituale dell’Ospedale San Gerardo”,

prenderà avvio dalla figura di San Gerardo dei Tintori, santo monzese cui è intitolato

l’ospedale e simbolo di carità e dedizione ai malati. Sarà l’occasione per ripercorrere il legame

tra la tradizione religiosa e la storia del nosocomio, mettendo in luce come, nel corso dei

secoli, diverse figure di santi e beati siano state associate alle vicende dell’ospedale e alla

vita della comunità. L’intervento cercherà di restituire non solo la dimensione storica, ma

anche il patrimonio spirituale che ha accompagnato la crescita dell’istituzione, facendo

emergere l’intreccio tra fede, assistenza e identità cittadina.

L’apertura dell’evento sarà affidata all’Arciprete del Duomo di Monza, mons. Marino Mosconi.

La conferenza sarà accompagnata da brani composti e suonati al pianoforte da Dario

Pagano, presso il cortile d’ingresso. Gli ospiti verranno poi accompagnati presso la chiesa

ospedaliera, visitabile solo dall’esterno, edificata nel 1896.

Ingresso libero su prenotazione:

https://www.villeaperte.info/it/visita/eventi/evento/?id=11567

Dalle 10.30 alle 16 e dalle 17.30 alle19.30, invece, presso la chiesa dell’Ospedale San

Gerardo in via Pergolesi 33, il parroco accompagnerà gli interessati alla cappella dedicata a

San Gerardo e alla cappella consacrata a San Carlo Acutis. L’ingresso è libero.

Nella stessa giornata la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori partecipa anche alla

manifestazione Ville Aperte, indetta dalla Provincia di Monza e Brianza.

Alle 10, 10.30, 11 e 11.30 sono previste visite culturali a cura della Delegazione Fai di Monza

alla Chiesa e al Complesso di San Gerardino, via Gerardo dei Tintori 18, antica struttura, la

cui fondazione risale al XV secolo, dal 1174 primitiva sede dell’ospizio costituito da San

Gerardo.

Il FAI di Monza dal 2015 collabora con l’Ospedale San Gerardo in occasione dell’iniziativa

Ville Aperte, con visite culturali o teatralizzate e letture sceniche dei lasciti testamentari,

anche coinvolgendo le scuole, affinché il suo patrimonio, tramandato nei secoli, possa

tornare fruibile al pubblico, consentendo la sensibilizzazione dei cittadini verso la conoscenza

e la salvaguardia dell’eredità artistica e culturale dell’Ospedale San Gerardo.

Ingresso libero su prenotazione:

https://www.villeaperte.info/it/visita/visite-guidate/visita-guidata/?id=2333