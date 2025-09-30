APRESKI Milano Mountain Show L’anteprima della stagione olimpica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Dal 16 al 19 ottobre 2025 il Big Theatre di MIND diventa la porta d’accesso alla montagna con APRESKI Milano Mountain Show. Per quattro giorni il pubblico potrà vivere esperienze, incontri e attività che raccontano un mondo fatto di sport e avventura, ma anche di cultura, innovazione e comunità. Un’occasione per scoprire la montagna nella sua dimensione più autentica: un luogo vivo 365 giorni l’anno.Sciare a Milano: la pista e il circuito nordicoLa magia della montagna arriva in città, nell’area esterna di APRESKI, infatti, sarà possibile indossare sci e scarponi e lanciarsi in una discesa lunga 40 metri, servita da tapis roulant per la risalita, che regalerà a tutti – dai principianti ai più esperti – l’emozione autentica della neve. Un’occasione imperdibile per provare le stesse sensazioni di una discesa tra le vette.Accanto alla discesa, un circuito interamente dedicato allo sci nordico e al biathlon offrirà al pubblico la possibilità di cimentarsi in discipline diverse, unendo tecnica, resistenza e divertimento. Che sia la prima volta sugli sci o una sfida per allenarsi fuori stagione, APRESKI diventerà il luogo ideale per mettersi alla prova.Ad accompagnare i visitatori ci saranno Maestre e Maestri di Sci AMSI – Scuola Italiana Sci: un punto di riferimento nazionale che garantirà professionalità e sicurezza, trasformando l’esperienza in un’avventura accessibile a tutti, grandi e piccoli.La pista è realizzata da Newsnow, azienda di Pordenone che sviluppa superfici innovative per portare lo sci anche in città. “Un pendio sintetico non è simulazione, ma sci vero” spiega il Maestro e Allenatore Alberto Laurora, portavoce di Newsnow. “È un ponte tra città e montagna, che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi a questo sport senza vincoli di stagione, riducendo i costi e creando nuove opportunità anche per i Maestri di Sci.”La montagna tutto l’anno: dalla neve alle due ruoteAPRESKI non si ferma all’inverno. La montagna è movimento e divertimento in ogni stagione e a Milano prenderà forma con una Skill Area MTB, un vero bike park urbano.Il pubblico potrà salire in sella, affrontare ostacoli e percorsi tecnici, imparare dai trainer qualificati e vivere l’adrenalina della mountain bike. Per chi vuole, ci saranno anche momenti educational su meccanica e sicurezza, utili a rendere l’esperienza completa e accessibile a tutti, dai principianti ai ciclisti più esperti.L’iniziativa è curata da Vittoria Park, il primo parco al mondo interamente dedicato all’esperienza e all’innovazione nel ciclismo. “Con la nostra Skill Area vogliamo offrire un’esperienza che unisce divertimento, formazione e scoperta” spiega Loredana Calò, Managing Director Vittoria Park, Events & D2C. “APRESKI ci permette di portare in città i valori che ci guidano: innovazione, passione, sostenibilità ed energia da condividere con ciascun ciclista, atleta o neofita.”Ski test e campioni da incontrareAd APRESKI il villaggio del Pool Sci Italia sarà il cuore della passione per lo sci. Per quattro giorni con la “tappa zero” di Prove LIbere Tour 2026 i visitatori potranno scoprire in anteprima le collezioni 2025–26 e provarle subito sulla pista sintetica, con il supporto di tecnici e specialisti pronti a dare consigli personalizzati.Il momento clou sarà sabato 18 ottobre alle ore 15.00 con “The Champions Fit Show by Pool Sci Italia”: dodici atleti azzurri dello sci alpino saliranno sul palco insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali per uno spettacolo fatto di emozioni, racconti e il passaggio simbolico dei materiali in vista della nuova stagione. Protagonisti anche i più piccoli: 200 bambini riceveranno il pettorale “Never Give Up” presentandosi al gonfiabile Pool Sci Italia – Villaggio esterno, su cui potranno raccogliere autografi e dediche e, poi, alcuni fortunati sorteggiati avranno l’occasione straordinaria di salire sul palco accanto ai campioni, consegnando loro simbolicamente il materiale “gara”, trasformando l’esperienza in un ricordo indimenticabile.Il Pool Sci Italia, consorzio che dal 1969 riunisce 27 marchi leader e rappresenta i fornitori ufficiali delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, porta ad APRESKI un’anteprima esclusiva della stagione. “Il nostro obiettivo – spiega Alessio Meda, Presidente Pool Sci Italia – è valorizzare l’eccellenza del settore industriale dello sci alpino. Con il villaggio e la possibilità di provare i materiali in città vogliamo offrire un’anteprima unica della stagione invernale.”