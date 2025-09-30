Arrestato sulla Bre.Be.Mi pregiudicato straniero: sequestrata cocaina ed armi artigianali

Questore, Revoca del Permesso di Soggiorno, Espulsione.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 30 settembre 2025 – Nei giorni scorsi gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia, – Distaccamento di Chiari – durante i servizi di vigilanza stradale finalizzati all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio extraurbano volti a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa e incidentalità stradale hanno tratto in arresto un 28enne, cittadino egiziano regolare sul Territorio Nazionale e residente in Città, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di diversa natura e gravità ed in particolare per rapina impropria, furto aggravato, minacce e danneggiamento, lesioni personali, possesso di armi improprie ed in materia di stupefacenti.

Nello specifico, sull’autostrada A35 (BreBeMI), – all’altezza del Comune di Roncadelle (BS) – i Poliziotti procedevano ad un controllo d’ iniziativa su un’autovettura con a bordo tre cittadini egiziani; durante il controllo dei documenti, gli Operatori percepivano un inconfondibile odore acre provenire dall’interno dell’abitacolo del veicolo, pertanto chiedevano ai tre uomini se fossero in possesso di sostanze stupefacenti.

Uno dei tre soggetti mostrava sin da subito un atteggiamento nervoso ed irrequieto tanto da tentare di allontanarsi dal veicolo per darsi alla fuga attraverso i campi adiacenti all’autostrada.

Tale tentativo tuttavia non andava a buon fine in quanto impedito dal pronto intervento degli Agenti che riuscivano ad a bloccarlo.

I Poliziotti procedevano quindi ad effettuare nei suoi confronti una perquisizione personale che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti in suo possesso:

1 involucro di cellophane termosaldato contenente 30 grammi di cocaina , custodito all’interno della tasca dei pantaloni e pronto per essere spacciato ,

contenente , custodito all’interno della tasca dei pantaloni e , 2 punteruoli affilati , uno lungo 14,50 cm e l’altro 18,00 cm, nascosti all’interno degli indumenti intimi del soggetto;

Il tutto veniva sottoposto a sequestro .

Al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti il malvivente veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, e quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti emersi a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto pertanto nei suoi confronti la REVOCA del Permesso di Soggiorno, in modo da poter procedere alla sua ESPULSIONE dal Territorio Nazionale un volta scarcerato, con rimpatrio immediato nel Paese di provenienza.

La Polizia Stradale conferma ancora una volta il massimo impegno far rispettare le norme del Codice della Strada e nella tutela costante della sicurezza stradale.