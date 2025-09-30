ASSTRA celebra i 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno

A EXPO Ferroviaria 2025 un convegno con istituzioni e imprese per ripercorrere l’evoluzione del trasporto ferroviario e discutere le prospettive della mobilità sostenibile e del trasporto

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 settembre 2025 – In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, ASSTRA – Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale – organizza il convegno “I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno”, in programma mercoledì 1 ottobre 2025 dalle ore 12.00 alle ore 13.30, presso il Padiglione 9 della Fiera Milano Rho – Forum 1, Hall 9.

L’evento che celebra i 200 anni dalla nascita della ferrovia moderna sarà l’occasione per analizzare gli scenari evolutivi che stanno interessando il trasporto ferroviario con i suoi servizi, le sue infrastrutture, sempre più strategiche e connesse, e i suoi convogli. Ripercorrerà l’evoluzione del trasporto ferroviario, dalle prime locomotive a vapore fino alle più avanzate soluzioni sostenibili basate sull’idrogeno, aprendo uno spazio di confronto tra istituzioni, operatori e aziende del settore.

Ad aprire i lavori di questo appuntamento, che vuole essere un momento tra istituzioni e operatori e aziende del settore, saranno Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, Marco Medeghini, Presidente ASSTRA Lombardia, insieme agli assessori della Regione Lombardia Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche). Seguiranno gli interventi di esponenti istituzionali e manager del comparto ferroviario, tra cui Umberto De Gregorio (Presidente EAV Napoli); Angelo Mautone (Direttore Generale MIT – Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile); Pier Luigi Giovanni Navone (Direttore Generale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSFISA); Paolo Paolillo (Coordinatore GDL Idrogeno Aziende ASSTRA e ASSTRA Rail), Enrico Pujia (Direttore MIT – Dipartimento infrastrutture e reti di trasporto) e Pier Antonio Rossetti (Presidente Ferrovienord Spa). A introdurre e coordinare i lavori sarà Carlo Poledrini, Vicepresidente Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA.

“Il trasporto ferroviario da 200 anni accompagna lo sviluppo economico e sociale delle comunità, dei territori e del Paese intero, e oggi più che mai rinnova il suo ruolo strategico per la mobilità collettiva delle persone, per il trasporto delle merci e per la sicurezza nazionale. Le ferrovie, infatti, continuano a confermare il ruolo di avanguardia tecnologica e di motore per la crescita del Paese e perciò necessitano di regole chiare per garantire massima sicurezza, anche rispetto ai rischi cyber, flessibilità rispetto all’evoluzione tecnologica, ed elevate performance di efficienza ed efficacia. Ha dichiarato Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA.

La chiusura dei lavori è prevista alle ore 13.30. ASSTRA ringrazia sin d’ora le Istituzioni e tutti gli ospiti, i partner, i relatori e i partecipanti per il contributo che offriranno a questo importante momento di confronto e visione comune. L’Associazione invita imprese, stakeholders e operatori del settore a partecipare per confrontarsi sul futuro del trasporto pubblico italiano e contribuire a renderlo protagonista dello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese. Il programma aggiornato del convegno è consultabile su: https://www.expoferroviaria.com/it-it/conferences/session-details.4658.250560.i-200-anni-della-ferrovia-moderna-dal-vapore-all%E2%80%99idrogeno.html

A proposito di ASSTRA:

ASSTRA è l’Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale che rappresenta 150 Aziende che offrono servizi del Trasporto Pubblico Urbano, Suburbano ed Extraurbano attraverso: Bus, Tram, Filobus, Metropolitana, Ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A.), Navi per il trasporto lagunare e lacuale, funicolari; ma anche servizi scolastici e turistici, parcheggi, Rimozione di veicoli. L’Associazione rappresenta le istanze delle aziende di trasporto pubblico associate difende i loro diritti e i loro interessi, sia nel contesto nazionale che in quello europeo; quindi, offre servizi di consulenza in ambito legale, sindacale, tecnologico, economico-finanziario, ferroviario e assicurativi. ASSTRA fa parte (insieme a Utilitalia) di Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.

