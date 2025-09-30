Calendario delle Celebrazioni Presiedute dal Santo Padre Leone XIV (Novembre 2025 – Gennaio 2026)

Di
Redazione
-
0
33
25.05.08 Elezione del Romano Pontefice

Calendario delle Celebrazioni Presiedute dal Santo Padre Leone XIV (Novembre 2025 – Gennaio 2026), 30.09.2025

1° novembre

Tutti i Santi, solennità

Piazza San Pietro, ore 10.30

CAPPELLA PAPALE

Santa Messa e proclamazione a «Dottore della Chiesa» di san John Henry Newman

Giubileo del Mondo Educativo

3 novembre

Basilica di San Pietro, ore 11.00

CAPPELLA PAPALE

Santa Messa in suffragio del defunto Romano Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell’anno

9 novembre

Dedicazione della Basilica Lateranense, solennità

Basilica di San Giovanni in Laterano, ore 9.30

Santa Messa

16 novembre

XXXIII domenica del Tempo Ordinario

Basilica di San Pietro, ore 10.00

Santa Messa

Giubileo dei Poveri

23 novembre

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, solennità

Piazza San Pietro, ore 10.30

Santa Messa

Giubileo dei Cori e delle Corali

8 dicembre

Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, solennità

Piazza di Spagna, ore 16.00

Atto di venerazione all’Immacolata

12 dicembre

Beata Vergine Maria di Guadalupe, memoria

Basilica di San Pietro, ore 16.00

Santa Messa

14 dicembre

III domenica di Avvento

Basilica di San Pietro, ore 10.00

Santa Messa

Giubileo dei Detenuti

24 dicembre

Natale del Signore, solennità

Basilica di San Pietro, ore 22.00

CAPPELLA PAPALE

Santa Messa nella notte

25 dicembre

Natale del Signore, solennità

Basilica di San Pietro, ore 10.00

Santa Messa del giorno

25 dicembre

Natale del Signore, solennità

Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, ore 12.00

Benedizione «Urbi et Orbi»

31 dicembre

Maria santissima Madre di Dio, solennità

Basilica di San Pietro, ore 17.00

Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso

1° gennaio 2026

Maria santissima Madre di Dio, solennità

Basilica di San Pietro, ore 10.00

CAPPELLA PAPALE

Santa Messa

LIX Giornata mondiale della Pace

6 gennaio

Epifania del Signore, solennità

Basilica di San Pietro, ore 9.30

CAPPELLA PAPALE

Chiusura della Porta Santa e Santa Messa

Chiusura del Giubileo Ordinario 2025

11 gennaio

Battesimo del Signore, festa

Cappella Sistina, ore 9.30

Santa Messa e Battesimo di alcuni bambini

Città del Vaticano, 30 Settembre 2025

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui