Calendario delle Celebrazioni Presiedute dal Santo Padre Leone XIV (Novembre 2025 – Gennaio 2026), 30.09.2025
1° novembre
Tutti i Santi, solennità
Piazza San Pietro, ore 10.30
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa e proclamazione a «Dottore della Chiesa» di san John Henry Newman
Giubileo del Mondo Educativo
3 novembre
Basilica di San Pietro, ore 11.00
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa in suffragio del defunto Romano Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell’anno
9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense, solennità
Basilica di San Giovanni in Laterano, ore 9.30
Santa Messa
16 novembre
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
Basilica di San Pietro, ore 10.00
Santa Messa
Giubileo dei Poveri
23 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, solennità
Piazza San Pietro, ore 10.30
Santa Messa
Giubileo dei Cori e delle Corali
8 dicembre
Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, solennità
Piazza di Spagna, ore 16.00
Atto di venerazione all’Immacolata
12 dicembre
Beata Vergine Maria di Guadalupe, memoria
Basilica di San Pietro, ore 16.00
Santa Messa
14 dicembre
III domenica di Avvento
Basilica di San Pietro, ore 10.00
Santa Messa
Giubileo dei Detenuti
24 dicembre
Natale del Signore, solennità
Basilica di San Pietro, ore 22.00
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa nella notte
25 dicembre
Natale del Signore, solennità
Basilica di San Pietro, ore 10.00
Santa Messa del giorno
25 dicembre
Natale del Signore, solennità
Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, ore 12.00
Benedizione «Urbi et Orbi»
31 dicembre
Maria santissima Madre di Dio, solennità
Basilica di San Pietro, ore 17.00
Primi Vespri e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso
1° gennaio 2026
Maria santissima Madre di Dio, solennità
Basilica di San Pietro, ore 10.00
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa
LIX Giornata mondiale della Pace
6 gennaio
Epifania del Signore, solennità
Basilica di San Pietro, ore 9.30
CAPPELLA PAPALE
Chiusura della Porta Santa e Santa Messa
Chiusura del Giubileo Ordinario 2025
11 gennaio
Battesimo del Signore, festa
Cappella Sistina, ore 9.30
Santa Messa e Battesimo di alcuni bambini
Città del Vaticano, 30 Settembre 2025