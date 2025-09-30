Dozio (FI): «Regione stanzia oltre 2,5 milioni di euro per ridurre i tempi d’attesa dei pazienti nelle strutture sanitarie brianzole. Una risposta concreta per i nostri cittadini»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – «Ottima la decisione di Regione Lombardia che accelera sul recupero delle liste di attesa e mette a disposizione 10 milioni di euro per l’acquisto di prestazioni da parte delle strutture private accreditate di cui oltre 2,5 milioni di euro per l’Ats Brianza» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.

Nella giornata di lunedì 29 settembre è stata approvata una delibera alla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. La decisione nasce da un’analisi approfondita condotta dalle ATS con gli ospedali pubblici (ASST e IRCCS), che ha evidenziato come il sistema pubblico stia già garantendo il massimo delle prestazioni, in particolare in quelle strutture dove si evidenziano problematiche sul personale medico e sanitario o impegnate in interventi edilizi di riqualificazione o di ammodernamento tecnologico che portano a una contrazione dell’offerta ambulatoriale.

«Questa è l’unica soluzione per cercare di ridurre le lunghe file d’attesa nei nosocomi brianzoli – ha proseguito l’esponente azzurro-. Non è infatti possibile aspettare addirittura anni per chi ha bisogna di una visita o un’esame urgente. La salute dei pazienti lombardi è una priorità e la decisione della Regione è un importante passo in avanti».