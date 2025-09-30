Gli auguri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i 100 anni del Cavaliere della Repubblica Carlo Barni

«La realizzazione di una realtà imprenditoriale, costruita nel corso del tempo con tanto lavoro e grande pazienza, ha basi solide, ha radici e valori eccezionali, quelli che Lei ha saputo trasmettere ai Suoi collaboratori, ai Suoi familiari e all’intera comunità di Busto Garolfo attraverso un secolo di vita, di lavoro e di esempio».

Così scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo messaggio per i 100 anni del Cavaliere della Repubblica Carlo Barni, compiuti il 25 settembre scorso: «La saluto con grande affetto e sono molto felice di poterLe formulare i miei più sinceri auguri di buon compleanno -si legge-. Un momento bellissimo che segna un nuovo, straordinario traguardo raggiunto nella Sua vita».

Fondatore della Barni Carlo Spa, oggi leader nazionale nella distribuzione di prodotti elettronici e per la casa, il Cavaliere ha iniziato la sua attività nel dopoguerra sotto i portici di piazza Lombardia a Busto Garolfo. Da un piccolo negozio di 20 metri quadrati, in oltre settant’anni di lavoro ha costruito un’impresa familiare solida e innovativa, capace di crescere senza mai perdere i propri valori: serietà, concretezza e legame con la comunità.

ada ai nuovi scenari dell’e-commerce e della logistica integrata. La sua storia è quella di un imprenditore che ha sempre creduto nel lavoro come promessa mantenuta e nel rispetto come condizione essenziale di ogni successo.

Oggi l’azienda, con un fatturato superiore ai 110 milioni di euro e una struttura logistica di 40mila metri quadrati, continua il percorso tracciato dal fondatore grazie alla guida dei figli Giuseppe e Gigi, mentre la terza generazione, Giulia e Riccardo, è già attiva in azienda per portare nuova energia e continuità a una realtà che resta punto di riferimento nel settore.

Carlo Barni Spa – Da quasi 40 anni importatore di prodotti elettronici dai principali mercati internazionali, oltre 2 milioni di prodotti trattati tra grandi e piccoli elettrodomestici, televisori, audio e video, più di 110 milioni di fatturato nel 2024, 50 dipendenti, 40mila metri quadri di logistica, consegne giornaliere a oltre 450 negozi di elettrodomestici e elettronica di consumo, 500 spedizioni quotidiane direttamente a casa del consumatore perché, oltre a essere “Amazon vendor” ufficiale nei principali marketplace europei, la sua logistica è integrata con le maggiori piattaforme di vendita on line operanti in Italia e nel Vecchio continente. Da più di 50 anni fornitore di riferimento delle più importanti catene della grande distribuzione e della distribuzione organizzata (come Carrefour, Coop, Conad, MD, Panorama, Il Gigante, Tigros, Famila), creatore e gestore dei cataloghi premi di aziende come Philip Morris, Il Gigante, CartaSì, Enel, American Express, Banco di Roma. E, in più, distributore ufficiale di tutti i più prestigiosi marchi di audio video e di home appliances (come Samsung, Whirlpool, Sony, Canon, LG) e artefice del rilancio in Europa del marchio Akai, brand cult dell’elettronica di consumo, da lei oggi portato anche nel mondo degli elettrodomestici.