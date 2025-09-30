Il Consiglio comunale di Milano approva la vendita dello stadio San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025- Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione e dibattito, ha approvato nella notte delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto.

Due consiglieri non hanno partecipato al voto.

Con la delibera il Comune vende lo stadio Meazza e le aree circostanti ai club per un valore di 197 milioni di euro, per permettergli di realizzare un nuovo impianto, mentre San Siro verrà abbattuto.

