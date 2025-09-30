Il Progetto Spugna presentato a Cesano Boscone – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 settembre 2025 – Nel pomeriggio di oggi, nell’anfiteatro di via delle Acacie, al Quartiere Giardino, la Città Metropolitana di Milano insieme all’Amministrazione Comunale ha presentato il Progetto ambientale “Spugna”, ovvero gli interventi del “Piano urbano integrato spugna” che stanno interessando il territorio cesanese, nell’area adiacente all’asilo di via delle Acacie, dall’anfiteatro a i parcheggi.

Finanziato con fondi PNRR, il PUI CM Spugna ha l’obiettivo di riqualificare spazi pubblici urbani – piazze, parcheggi, aree verdi e sedi stradali – migliorandone la vivibilità e riducendo il rischio allagamenti. Le opere – realizzate da Gruppo CAP per Città metropolitana di Milano – includono novanta interventi di drenaggio urbano sostenibile, per la gestione delle acque piovane, in trentadue Comuni del territorio milanese.

L’intervento a Cesano Boscone, come si legge sul sito di Sangalli Spa, ha visto in prima linea nella realizzazione e nella gestione di un sistema di drenaggio sostenibile, meglio noto come “nature based solutions”, con tanto di pavimentazioni permeabili per l’area dell’anfiteatro e la piazza antistante l’asilo.

V. A.