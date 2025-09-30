Mattarella all’Accademia Nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 settembre 2025 – Il Presidente Mattarella, nel secondo e ultimo giorno della visita ufficiale nella Repubblica del Kazakhstan, si è recato all’Accademia Nazionale per la Pubblica Amministrazione, istituzione per la formazione e lo sviluppo del servizio pubblico nel Paese.

Dopo un discorso del Rettore dell’Accademia, Azamat Zholmanov, il Capo dello Stato ha tenuto un intervento alla presenza degli studenti, seguito da una breve sessione di domande.

La permanenza nella Repubblica del Kazakhstan del Presidente Mattarella si concluderà con la visita al Centro Astana IT-HUB, che ospita oltre 1.400 aziende tecnologiche e numerose startup, insieme all’Amministratore Dele­gato Magzhan Madiyev.

Redazione