Milano, la città che invecchia sola

Milano, 30 settembre 2025 – Milano, capitale del dinamismo e dell’innovazione, nasconde un paradosso sempre più evidente tra le sue vie frenetiche e i suoi quartieri signorili: l’aumento esponenziale della solitudine tra la popolazione anziana. Mentre la vita scorre veloce, molti dei nostri concittadini più maturi si ritrovano a dover affrontare l’invecchiamento in un isolamento che non è solo fisico, ma anche emotivo. Questo non è un semplice dato demografico, ma una vera e propria emergenza sociale e sanitaria che, se trascurata, può portare a conseguenze gravi, dalla depressione al declino cognitivo accelerato.

La causa è complessa: i cambiamenti nei modelli familiari, la mobilità lavorativa dei figli che vivono lontano, la perdita del coniuge e la difficoltà, per gli anziani, a mantenere un network sociale attivo in una città così dispersiva. In questo scenario, la figura della badante non è più solo un supporto pratico per le cure e la casa, ma diventa un vero e proprio argine contro l’isolamento. Aziende specializzate come AES Domicilio Milano comprendono profondamente questa dinamica e si concentrano sulla selezione di personale qualificato non solo nelle competenze assistenziali, ma anche nella capacità di stabilire una relazione umana significativa.

I numeri di una città che invecchia sola

La nostra è una città che invecchia velocemente. Secondo i dati ISTAT più recenti (aggiornati al 2023), nelle grandi città metropolitane la quota di over 65 anni supera ampiamente il 20% della popolazione totale, e Milano non fa eccezione, con un’età media che si avvicina ai 46 anni. Ancora più significativo è il dato sui nuclei familiari: in città, oltre la metà delle abitazioni è occupata da persone che vivono sole (in alcuni quartieri la percentuale supera il 57%), molte delle quali sono anziane.

Questo fenomeno si scontra con una fragilità economica e sociale: in Lombardia, pur avendo molti anziani che sono proprietari della loro abitazione, quasi mezzo milione di ultra 65enni vive solo, con la massima incidenza proprio nella provincia di Milano. L’isolamento, quindi, non è solo una scelta o una condizione temporanea, ma una realtà strutturale che la metropoli non riesce più a sostenere con le sole forze della famiglia.

L’alto prezzo della mancanza di rete

La solitudine negli anziani non è un semplice stato d’animo, ma un fattore di rischio concreto, con impatti misurabili sulla salute. Le ricerche dimostrano che l’isolamento sociale aumenta la probabilità di sviluppare depressione, ansia, e un declino cognitivo più rapido. Un anziano solo è un anziano più fragile, che ricorre con maggiore frequenza al pronto soccorso e che necessita di ricoveri più lunghi e costosi.

Per la città, questo si traduce in un costo sociale ed economico elevatissimo e spesso sommerso. La Milano di oggi fatica a sostenere la rete di vicinato e di quartiere che un tempo fungeva da ammortizzatore sociale. I condomini sono spesso anonimi, e il senso di comunità è labile. Per un anziano con mobilità ridotta, anche il semplice raggiungere il bar sotto casa o la parrocchia diventa un ostacolo insormontabile, amplificando il senso di abbandono.

Una sfida che va oltre l’assistenza

La risposta a questa emergenza non può limitarsi all’assistenza domiciliare per la non autosufficienza. Sebbene il supporto professionale sia spesso inevitabile e fondamentale per le cure, il vero obiettivo deve essere la prevenzione dell’isolamento e la ricostruzione del tessuto sociale.

È necessaria una rivoluzione culturale che trasformi ogni cittadino (dal commerciante al portinaio, dal farmacista al vicino di casa) in una “sentinella sociale”. Inoltre, i servizi devono andare oltre la cura fisica, concentrandosi sul potenziamento del volontariato e dei programmi di compagnia telefonica e a domicilio, per garantire stimolazione e relazione.

Milano deve riscoprire l’umanità dei suoi quartieri. Dobbiamo assicurare che l’eleganza dei suoi palazzi non nasconda l’amarezza di chi vive i suoi ultimi anni nella paura e nel silenzio.