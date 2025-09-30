Myung-Whun Chung dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Apertaa sostegno di Zero5 – Laboratorio di utopie metropolitane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Domenica 12 ottobre 2025 alle 10.30 si terrà il terzo appuntamento della quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Myung-Whun Chung con la partecipazione di Mao Fujita al pianoforte; in programma il Concerto n. 2 in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Il ricavato della serata permetterà di ampliare le attività e i posti disponibili nei Centri educativi pomeridiani che la cooperativa sociale Zero5 – Laboratorio di utopie metropolitane gestisce sul territorio del Municipio 5. In questi spazi oltre 50 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni sono seguiti con progetti educativi personalizzati e attività collettive che comprendono il supporto allo studio, laboratori e campus tematici. L’obiettivo è offrire a preadolescenti e adolescenti un luogo di benessere e di crescita, in cui la promozione della socialità si accompagna al contrasto del disagio, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Questo grazie alla collaborazione tra la Filarmonica della Scala – con la generosa partecipazione dei musicisti, dei direttori e dei solisti ospiti – il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit e UniCredit Foundation, che individua i progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi. Dal 2018 anche Esselunga sostiene l’iniziativa.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la grande musica in vista dell’appuntamento al Teatro alla Scala cui partecipano gratuitamente. Martedì 7 ottobre giovani beneficiari della cooperativa Zero5 assisteranno a una lezione speciale a loro dedicata: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta della vita e della produzione musicale di Rachmaninov e Čajkovskij.