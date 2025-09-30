PolimiRide 2025 a Piacenza: la domenica in bici del Politecnico di Milano

Domenica 5 ottobre due percorsi su strada, 29 e 71 km, tra borghi e salite iconiche. Iscrizioni fino al 1° ottobre.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Torna a Piacenza la PolimiRide, la biciclettata del Politecnico di Milano: domenica 5 ottobre due percorsi su strada – 29 km per famiglie e neofiti e 71 km per chi cerca una prova più tecnica (anche in versione agonistica) – accompagneranno i partecipanti tra il centro cittadino e i Colli Piacentini, con passaggi in borghi e su salite iconiche. L’evento conferma la vocazione dell’Ateneo a unire sport, sostenibilità e valorizzazione dei territori dei Poli.

Il tracciato breve è pensato per una giornata di ciclismo accessibile e conviviale; quello lungo propone un profilo mosso con strappi e tratti vallonati, prima del rientro pianeggiante verso la città. Programma dettagliato e mappa sono pubblicati sul sito ufficiale.

A entrambi i percorsi ci si iscrive online; le iscrizioni restano aperte fino al 1° ottobre (posti limitati). L’iscrizione include la maglia ufficiale adidas e il pasta party a fine corsa.

«Piacenza accoglie una manifestazione che parla la lingua del territorio: ciclismo, colline, borghi. La PolimiRide porta in città sportivi e famiglie e, grazie al lavoro con Comune e realtà locali, diventa un’occasione per raccontare ciò che siamo e ciò che possiamo offrire a chi pedala e a chi accompagna», commenta il professor Dario Zaninelli, Prorettore delegato del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano.

«Con la PolimiRide mettiamo in strada un’idea semplice: lo sport come pratica quotidiana di sostenibilità e cultura della mobilità. È un progetto di rete — università, comuni, associazioni e imprese — che trasforma una manifestazione in un’esperienza condivisa, capace di avvicinare ai nostri campus ciclisti esperti, famiglie e visitatori. Vogliamo che ogni edizione lasci una traccia concreta nei territori che attraversiamo, con continuità e responsabilità», aggiunge il professor Pierangelo Metrangolo, Delegato della Rettrice alle Attività Sportive del Politecnico di Milano

https://www.sport.polimi.it/eventi/polimiride

Con il patronato di Regione Lombardia

Con il patrocinio del Comitato Regionale Lombardia del Coni

La PolimiRide è realizzata con il contributo di Adidas technical sponsor; Aeonvis, Ayes, Avvale, Bip., Fileni, Gruppo Mondial, Microelettrica, Nhoa, Penny, Reply, Tenova e Umana.