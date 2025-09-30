POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI MILANO DA MERCOLEDÌ 1°OTTOBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE

Di
Redazione
-
0
40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Poste Italiane comunica che negli oltre 320 uffici postali della provincia di Milano le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.

Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 280 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui