POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI MILANO DA MERCOLEDÌ 1°OTTOBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Poste Italiane comunica che negli oltre 320 uffici postali della provincia di Milano le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.
Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 280 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.