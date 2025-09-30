Punto da diverse vespe, intervento di soccorso per shock anafilattico a Caoria (Primiero)

(mi-lorenteggio.com) Trento, Martedì 30 settembre 2025 – Un uomo classe 1958, residente a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, è stato soccorso nel pomeriggio di oggi lungo il greto del torrente Vanoi – nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, in Primiero – dopo aver accusato i sintomi di uno shock anafilattico causato da diverse punture di vespa. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 15 da parte della moglie, con cui l’uomo stava raccogliendo funghi.

La Centrale Unica di Emergenza, data l’urgenza della situazione, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano l’uomo via terra e iniziavano a prestargli le prime cure del caso. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati verricellati sul posto poco dopo, dove l’uomo è stato stabilizzato. In tre rotazioni, l’elicottero ha poi verricellato a bordo medico e paziente, infermiere e moglie dell’uomo ed infine il tecnico di elisoccorso con un operatore della Stazione di Caoria, mentre il secondo soccorritore rientrava via terra. L’uomo è stato infine elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Redazione