Roma, tutto pronto per la Coppa del Mondo di triathlon

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 settembre 2025 – Tutto pronto per la Coppa del mondo che sabato si correrà nella capitale. Si spera solo nel bel tempo che lo scorso anno non fu clemente e che aggiunse una bella dose di fatica per i triatleti che, su un percorso già “tosto” di suo, avevano dovuto fare i conti con una pioggia a tratti battente. Per questa terza edizione della Coppa del mondo sono attesi centinaia gli atleti da oltre 20 paesi di tutto il mondo- con nomi di spicco a cominciare dalla medaglia olimpica di Tokyo 2020 Kristian Blummenfelt. Campioni pronti a darsi battaglia sul campo gara nel cuore del quartiere Eur sulla distanza sprint sia nelle gara singola sia nella staffetta mista: 750 metri di nuoto, 20 in bici e 5 chilometri di corsa. Tra gli azzurri, attesi al via sei uomini e otto donne: Samuele Angelini (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Pietro Giovannini (Fiamme Oro), Nicolò Astori (707), Miguel Espuna (CUS Pro Patria Milano), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Alice Betto (Fiamme Oro), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Martina Mc Dowell (Cus Udine), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (ASD Jesolo Triathlon). La frazione di nuoto verrà disputata nel laghetto dell Eur, quella ciclistica lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, e quella di corsa nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960.

Redazione