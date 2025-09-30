San Siro. Corbetta (Lega): “Svenduta la storia e l’identità di Milano. Una brutta pagina per la città”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – “San Siro non è solo uno stadio, è un simbolo mondiale di Milano e della Lombardia dove si sono giocate le partite tra le più importanti della storia del calcio e organizzati concerti dei più grandi musicisti internazionali. Pensare di venderlo in questo modo, senza trasparenza e senza adeguate garanzie, con tatticismi d’aula, una maggioranza traballante e variabile e tagliole sugli emendamenti rappresenta una delle pagine più brutte per il capoluogo meneghino. Non si può trattare un patrimonio di questo valore come se fosse un bene qualsiasi, da vendere con logiche poco chiare”.

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone.

“La città e i tifosi – prosegue Corbetta – meritano rispetto e certezze sul futuro di San Siro. Personalmente, infatti, ritengo che si potesse lavorare sull’ammodernamento del Meazza senza pensare ad abbattimenti e sostituzioni che calpestano la gloriosa storia della Milano calcistica”.

Redazione