San Siro: Dal PD segnale di responsabilità verso la città. Ora confronto e rilancio con centrosinistra per andare avanti insieme

Milano, 30 settembre 2025 – "Ieri il Partito Democratico si è assunto una responsabilità importante per la città: terminare un percorso iniziato nel 2018 per dare sicurezza a Milano sul futuro di San Siro. La delibera votata ieri è nata da voti e paletti che il consiglio comunale sta mettendo da anni, un mese intenso di trattativa politica della nostra Vicesindaca e diversi emendamenti votati ieri (tra cui quello che recepisce le indicazioni del comitato legalità). Siamo consapevoli della difficoltà politica ed anche emotiva del passaggio, ma alla fine si è trattato di decidere e assumersi una responsabilità. A stragrande maggioranza la direzione del PD ha votato nei giorni scorsi di andare avanti perché questo piano rappresenta un'opportunità importante per Milano ed è sicuramente la migliore delle ipotesi realistiche in campo. Il no avrebbe portato un'incertezza ingovernabile non solo sul futuro dello Stadio che sarebbe finito a pesare sulle tasche dei cittadini, ma anche sul destino dei parchi metropolitani e dell'intero quartiere San Siro che ha grande necessità di investimenti.

Ora Milano avrà un grande stadio nuovo, tra i più grandi d’Italia, una regia pubblica che accompagnerà tutta la riqualificazione necessaria e circa 300 milioni per sistemare il quartiere, per le piscine pubbliche e le case popolari. E la certezza che non saranno i cittadini milanesi a dover pagare per lo stadio di Inter e Milan. Non siamo mai stati d’accordo a giocare d’azzardo con le casse comunali o a far pagare ai milanesi uno stadio per la Serie A. Invece vediamo tutte le opportunità di enormi investimenti, questa volta dentro i paletti posti dal consiglio comunale e di centinaia di milioni per case, piscine e quartiere.

La vicenda di San Siro è nota da almeno 8 anni e già la scorsa consiliatura si era espressa tante volte per andare avanti, peraltro in un progetto urbanistico ben più complicato di questo. Abbiamo fatto una campagna elettorale con chiarezza di posizioni da parte del PD e dei partiti di AVS: abbiamo sempre detto che eravamo consapevoli delle differenze su questo tema e non le avremmo drammatizzate.

Noi andiamo avanti consapevoli del lavoro fatto e dei cambiamenti che una parte della città chiede. I prossimi 18 mesi dovranno essere politicamente rilevanti per la città. Abbiamo bisogno di ricomporre alcune distanze dentro il centrosinistra e con una parte della città. Per questo insieme al Sindaco e a tutta la coalizione apriremo un dialogo per capire come rilanciare la spinta politica dell’amministrazione, coinvolgendo anche chi oggi si sente tagliato fuori.

Il PD è il partito di maggioranza relativa che ha accompagnato politicamente questo passaggio fondamentale, dalla Vicesindaca al Gruppo Consiliare.

Siamo il partito che si assume le responsabilità politiche delle scelte e che mette davanti gli interessi collettivi ai propri: non chiediamo posti per noi, ma apriremo un confronto necessario con Sindaco e coalizione per rinsaldare il rapporto tra politica e amministrazione e tra amministrazione e città.

Colpisce in ogni caso e rammarica molto la scelta inedita del capogruppo della lista del Sindaco di non dare i numeri alla maggioranza. Non discutiamo la scelta personale sicuramente faticosa, ma la posizione di un capogruppo di maggioranza.

Anche perché siamo sempre stati chiari, nessun accordo con il centrodestra. Qualche giorno fa Letizia Moratti aveva proposto un accordo con il PD al quale abbiamo risposto chiaramente: “no grazie”. In verità Forza Italia non è riuscita a votare contro perché sa che l’opinione pubblica milanese avrebbe chiesto conto di una scelta che avrebbe condannato Milano a subire ogni futura scelta delle società, rinunciando agli investimenti necessari per la città”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

