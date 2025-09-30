SHOW YOUR STRIPES: LA CORSA CHE DÀ VOCE ALLE MALATTIE RARE

Una community run solidale al Parco Nord Milano, organizzata da Runaway Milano A.S.D. e Wild Tee in collaborazione con il Centro Malattie Rare del Policlinico di Milano, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare e raccogliere fondi a sostegno del progetto “Donne e Malattie Rare”.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – Runaway Milano A.S.D. e Wild Tee presentano Show Your Stripes, una community run solidale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare. L’evento, a partecipazione libera e patrocinato dal Policlinico di Milano, si svolgerà sabato4 ottobre 2025, con ritrovo alle ore 9.30 presso il Parco Nord Milano, nell’area antistante il laghetto di Niguarda.

Organizzato in collaborazione con il Centro Malattie Rare del Policlinico di Milano, diretto dalla Prof.ssa Flora Peyvandi, Show Your Stripes è il primo appuntamento di un format che unisce sport, solidarietà e divulgazione scientifica. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza sulle malattie rare – spesso sottodiagnosticate e prive di cure – e avviare una raccolta fondi per il progetto “Donne e Malattie Rare”, previsto per il 2026.

“La malattie rare colpiscono molte persone, soprattutto donne, spesso lasciate senza risposte né cure. I progetti del Policlinico nascono dall’ascolto delle loro storie, con l’obiettivo di offrire attenzione e soluzioni. Ogni contributo è un segnale importante: vogliamo investire non solo nella ricerca, ma anche nella qualità della vita e nella speranza nel futuro. Grazie a chi sostiene questo evento”, ha dichiarato la Prof.ssa Flora Peyvandi, Direttrice del Dipartimento Malattie Rare del Policlinico di Milano.

“Il nostro sostegno a Show Your Stripes nasce dalla volontà di portare fuori dalle corsie ospedaliere l’impegno quotidiano verso le persone con malattie rare. Iniziative come questa aiutano a diffondere consapevolezza, a combattere l’isolamento e a costruire una rete di solidarietà attorno ai pazienti e alle loro famiglie”, ha aggiunto Matteo Stocco, Direttore Generale del Policlinico di Milano.

Durante l’evento, oltre alla corsa, è previsto un momento conviviale con rinfresco, interventi dei medici del Policlinico e testimonianze dirette dei pazienti. Sarà inoltre disponibile una maglia tecnica esclusiva, realizzata da Wild Tee, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro Malattie Rare.

Il simbolo dell’iniziativa è Ferdy la Zebra, mascotte disegnata dall’illustratore Pietro Mazza, accompagnata dal fiore della rosa, emblema di fragilità e forza. La zebra, animale raro e spesso confuso con il cavallo, richiama l’idea che, sebbene alcuni sintomi possano sembrare comuni, possano invece nascondere condizioni non comuni.

Show Your Stripes è molto più di una corsa: è un invito a riconoscere e sostenere chi vive ogni giorno con una malattia rara. È un passo verso una società più consapevole, inclusiva e solidale.

(Photo: Piotr Niepsuj)