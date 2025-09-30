Tutti gli appuntamenti targati Bicocca alla Milano Digital Week (2 ottobre 2025)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2025 – L’università di Milano-Bicocca partecipa alla Milano Digital Week: “Tutte le intelligenze della città” è il filo conduttore dell’ottava edizione che esplorerà, dal 1 al 5 ottobre, gli aspetti più innovativi del futuro digitale attraverso sei percorsi tematici.

Tutti gli appuntamenti Bicocca si concentrano giovedì 2 ottobre, presso l’ed. U6-Agorà.

Dalle ore 14.00 (Aula Massa, 4 piano ed. U6) si partirà con l’evento “IA e interdisciplinarità: ingredienti per migliorare cura e salute” proposto da Daniela Besozzi e Fabio Stella, sul grande tema dell’AI in ambito medico. A seguire, alle ore 15.00 (Aula Riunioni, 4 piano ed. U6) l’incontro “Dissenso e riflessione: la percezione dell’incertezza nei sistemi IA” fornirà spunti per imparare a gestire con sicurezza i suggerimenti artificiali. Quindi, dalle ore 16.00 (Aula Riunioni) con “Soluzioni digitali su misura per migliorare la mobilità in Ateneo” si porteranno esempi concreti scaturiti da un progetto Bicocca. Infine, alle ore 18.00 (Aula Massa) si chiuderà la giornata con “Intelligenza artificiale e produzione musicale professionale” sulle opportunità offerte dalla intelligenza artificiale sul lavoro di produzione artistica.

Sempre alle ore 18.00, la Biblioteca (Ed.U6, 2 piano) propone l’incontro online dal titolo “Intelligenza Artificiale e biblioteche” sull’impatto nelle pratiche di ricerca e sulle competenze dei bibliotecari.

Per partecipare, occorre l’iscrizione ai rispettivi form online disponibili sul sito ufficiale della Milano Digital Week.

Redazione