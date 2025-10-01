A PALAZZO LOMBARDIA L’EVENTO ‘IL ROTARY E LO SPORT’. PRESIDENTE FONTANA: OCCASIONE PER PARLARE DI OLIMPIADI E DELL’IMPORTANZA DI CONIUGARE SPORT E INCLUSIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2025. “Il Rotary realizza da tempo progetti di valore che coniugano la promozione dello sport con la solidarietà. Questo evento ha rappresentato in particolare un’occasione per parlare delle opportunità legate alle prossime Olimpiadi e delle tante iniziative che sta realizzando Regione Lombardia in vista di questo importante appuntamento”. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana partecipando a Palazzo Lombardia all’incontro ‘Il Rotary e lo Sport: Valori in Movimento’, organizzato dal Rotary Club Milano City.

“In generale – ha concluso Fontana – credo che le prossime Olimpiadi rappresentino un’occasione per ribadire il ruolo centrale dello spirito sportivo come elemento di condivisione e inclusione”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Rotary Club Milano City, Paolo Benedetto Labate, la responsabile della commissione grandi eventi e rapporti con le istituzioni dell’associazione, Graziella Galeasso, il direttore della Comunicazione della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Monti e, in videocollegamento, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò.

Redazione