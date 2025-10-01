Abbordaggio della Flottilla, in centinaia in piazza della Scala a Milano

Sul Pirellone la scritta: “Free Gaza”, presidio anche all’Università Statale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2025 – Dopo l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano della Flottilla, come sta avvenendo in tante piazzie italiane, in centinaia si sono radunate in piazza della Scala a Milano a sostegno e in solidarietà agli equipaggi della Flottilla contro “le violazioni del diritto internazionale del governo israeliano che sta compiendo un genocidio a Gaza e impedisce l’arrivo di aiuti umanitari”.

Redazione