Coca-Cola porta la magia di Milano Cortina 2026 nel cuore di Milano con un’attivazione unica in Piazza Gae Aulenti

Dal 1° ottobre Coca-Cola invita i fan a vivere la magia Olimpica con l’installazione di una suggestiva seggiovia in Piazza Gae Aulenti e la possibilità di vincere biglietti esclusivi per Milano Cortina 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° ottobre 2025 – Coca-Cola continua ad accendere lo spirito Olimpico in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, portando nel cuore di Milano un’attivazione inedita e coinvolgente: fino a domenica 12 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 20:00, Piazza Gae Aulenti ospiterà una seggiovia Coca-Cola, simbolo del viaggio verso le emozioni uniche che solo i Giochi possono regalare.

L’installazione, parte integrante della campagna ticketing, offrirà al pubblico la possibilità di partecipare ad un concorso straordinario. Scansionando il QR code presente sulla seggiovia, infatti, sarà possibile concorrere all’estrazione finale di un pacchetto Hospitality Gold che offrirà l’opportunità unica di vivere la magia della Cerimonia Olimpica di Apertura di Milano Cortina 2026, oltre a2 biglietti One Day, comprensivi di due notti in camera doppia, per vivere anche l’atmosfera delle competizioni di Milano Cortina 2026.

L’attivazione sarà accompagnata dal lancio di un suggestivo video CGI sui canali Meta di Coca-Cola, pensato per immergere il pubblico nelle emozioni e nell’energia di Milano Cortina 2026 e regalare un’anteprima dell’entusiasmo che accenderà la città di Milano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

